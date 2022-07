Le ragazze di San Frediano di scena a Castelfiorentino

Nuovo appuntamento per “Teatro al Popolo, teatro fuori dal teatro”. Lunedì 18 Luglio alle ore 21,45, allo Spazio L’Arena, “Le ragazze di San Frediano”.

Prosegue con successo la rassegna teatrale “Teatro al Popolo-Teatro fuori dal teatro” nello Spazio L’Arena, a due passi dal Teatro del Popolo di Castelfiorentino. A distanza di pochi giorni dall’applaudita esibizione di Stefano Massini, è ora la volta di “Le ragazze di San Frediano”, in programma Lunedì 18 luglio alle ore 21.45.

Tra i più noti romanzi di Vasco Pratolini, “Le ragazze di San Frediano” sono una sorta di favola moderna, le cui vicende si snodano tra piazza del Carmine, piazza Pitti, le Cascine, S. Croce, Cestello, ponte alla Carraia, via della Vigna, porta S. Frediano, via Pisana, borgo Stella, via del Leone, via del Campuccio, piazza Piattellina, via Maggio...Un affresco cinematografico di un quartiere della città di Firenze che diventa il vero protagonista del racconto. Le ragazze a cui Pratolini dedica il romanzo è un gruppo di giovani donne che decide una beffa ai danni del rubacuori del quartiere, in un’epoca in cui ribellarsi ai soprusi degli uomini era davvero difficile. Ed è proprio da questo spirito e da questo titolo così evocativo che le tre artiste fiorentine, Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, hanno deciso di ripartire, per un omaggio alla città e all’universo femminile che, pur tra pregi e difetti, ha sempre capacità di trovare strade nuove anche nei momenti più complicati.

I biglietti per lo spettacolo possono essere acquistati sia online dal sito del Teatro del Popolo di Castelfiorentino che alla biglietteria del Teatro, il sabato mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

La rassegna organizzata dalla Fondazione Teatro del Popolo, con gli Enti fondatori Comune di Castelfiorentino ed Ente Cambiano scpa/Banca Cambiano 1884 spa, in collaborazione con Giallo Mare Minimal Teatro, si concluderà il 25 luglio con “AquaDue0” con la Banda Osiris e Telmo Pievani.

TEATRO AL POPOLO-TEATRO FUORI DAL TEATRO

Castelfiorentino, Spazio L’Arena

accesso da Via XX Settembre

-Lunedì 18 luglio ore 21,45

Catalyst in

“Le ragazze di San Frediano”

con Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino

Scene: Matteo Marsan, Davide Lettieri

Luci: Matteo Marsan

Prezzo biglietti:

Biglietti adulti € 10 (ridotti soci coop € 8)

Biglietti spettacoli ragazzi € 5 (ridotti soci coop € 3)

Sul sito del Teatro:

www.teatrocastelfiorentino.it

Alla Biglietteria del Teatro:

Sabato 2,9,16 e 23 Luglio ore 9,30/12,30

tel.0571.633482

info@teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Teatro del Popolo di Castelfiorentino