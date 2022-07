Sulla strada provinciale 111 di Massarella, nel comune di Fucecchio, per lavori di adeguamento e messa in sicurezza, al km 3+000, l’Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto la chiusura al transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, con orario 8:00-18:00 dal 20 al 29 luglio.

Esclusi dal provvedimento i giorni di sabato 23 e domenica 24 luglio.