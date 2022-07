Montespertoli ricorda Amedeo Bassi, all'arena estiva 'L’acqua cheta'

“Ona ona ona ma che bella rificolona!!” risuonava un motivetto popolare ogni fine estate a Firenze e dintorni e immancabilmente tornava puntuale la tanto attesa festa della rificolona. È proprio quella temperie della Firenze di inizio secolo, conosciuta dal giovane Amedeo Bassi che dal contado si trovò a lavorare in città, quella che fa da sfondo alla celeberrima operetta “L’Acqua cheta” di Augusto Novelli con musiche di Giuseppe Pietri. Il fiaccheraio Ulisse si trova a gestire intricate questioni amorose in famiglia, del resto con due figlie femmine nel pieno della loro gioventù, con una moglie burbera e austera, con due giovanotti che girano intorno casa e con uno stalliere sempre sbronzo, non c’è da stare tanto tranquilli.

"Voglio ringraziare la Nuova Filarmonica e la Corale "Amedeo Bassi" per l’impegno e la passione nell’organizzare una serie di eventi per ricordare l'anniversario dei 150 anni dalla nascita Amedeo Bassi. Grazie alla stretta collaborazione siamo riusciti a creare un programma ricco e a ridare visibilità al grande tenore che ha avuto grande successo in vita e che è stato poi a lungo dimenticato" dichiara l'Assessore alla Cultura Alessandra De Toffoli.

Enea Mandolini sarà Ulisse, Manuela Rasori la moglie Rosa, le figlie Ida e Anita saranno interpretate rispettivamente da Elisa Prosperi e Vittoria Licostini, il falegname Cecchino sarà Francesco Marchetti e il dozzinante Sandro Degl’Innocenti, Stinchi sarà Paolo Breda Bulgherini e l’avvocato Asdrubale Gianni Cozzi, nell’allestimento dell’operetta a cura della Nuova Filarmonica e dell’Accademia Musicale “Amedeo Bassi”. La Nuova Filarmonica e la Corale “Amedeo Bassi”, dirette da Massimo Annibali, accompagneranno la pièce con l’aggiunta di una nota di colore, la partecipazione straordinaria dei Montegufetti, il coro di voci bianche dell’Accademia Musicale.

L’evento è inserito nel calendario dei festeggiamenti del 150° anniversario della nascita del tenore Bassi, promossi dall’amministrazione comunale, e avrà luogo sabato 16 Luglio alle ore 21.30 nell’Arena estiva presso il giardino della scuola Machiavelli a Montespertoli, spazio gestito per gli eventi d’estate dalla Casa del Popolo di Montespertoli.

(Ingresso 10€ intero, 7€ ridotto. Consigliata la prenotazione all’ufficio turistico di Montespertoli 0571 600255)