Più di 11mila passaporti rilasciati in tre mesi a Empoli, Firenze e Sesto

Sono 11.346 i passaporti rilasciati dalla Questura di Firenze in 3 mesi, dal primo aprile al 30 giugno 2022.

Rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia da Covid – 19, si è registrato un incremento di questo settore della Polizia di Stato a competenza esclusiva: nel 2019 i passaporti emessi e consegnati furono 10.059, 1.287 in meno rispetto a quelli del 2022.

Oltre alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, anche i Commissariati di P.S., sia della città di Firenze sia di Empoli sia di Sesto Fiorentino, hanno garantito aperture pomeridiane dai primi giorni del maggio scorso che sono state organizzate in maniera tale da garantire sempre un ufficio aperto dal lunedì al venerdì, anche in modo da gestire eventuali urgenze.

I cittadini hanno così potuto vedere soddisfatte le richieste in urgenza, sia per motivi di lavoro, sanitari che personali, ma anche le richieste ordinarie, comprensive di quelle per viaggi all’estero per le vacanze estive.