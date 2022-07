Turismo, la Lega per Vinci e l'Empolese chiede di "valorizzare le realtà locali"

L’Empolese Valdelsa, sempre meno ‘periferia’ delle tre più importanti città turistiche della Toscana (Firenze, Siena e Pisa), ma sempre più zona con una propria identità storico e culturale ed una propria peculiarità paesaggistica, da qualche anno diventato una ‘prima preferenza’ sia per i turisti stranieri che per quelli italiani.

Il territorio dell’Empolese Valdelsa e Montalbano, tra Firenze e Pisa, con le sue colline e i suoi scenari da cartolina, è costellato da borghi di struggente bellezza. Sembra fondamentale offrire servizi smart per attirare turisti ed accrescere i flussi non solo nell’alta stagione, ma tutto questo tuttavia non basta e l’Empolese Valdelsa soffre per la mancanza di strutture ricettive con le location per eventi: in particolare la città di Vinci sta soffrendo questa situazione per cui i turisti si riversano verso altre mete. Per la Sezione Lega Empoli-Vinci, la città di Leonardo sta perdendo le proprie risorse attrattive ed i servizi turistici sono poco accessibili e fruibili.

I commercianti del luogo da tempo sono sacrificati da una logica che non intende riportare il fulcro delle attrazioni nel cuore del paese per dislocare le attrattive, piuttosto che in strutture vicino al centro, per favorire il commercio e a tutto l’indotto della zona. Vinci necessità di nuovi impulsi per riacquistare la propria centralità nel panorama dei borghi e italiani e della cultura internazionale.

L’amministrazione comunale dal 2019 sostiene che con fatti e concretezza è al lavoro per programmare il 2024 ed oltre, ma purtroppo ad oggi a Vinci mancano troppe presenze turistiche per potersi dichiarare soddisfatti e l’autoreferenzialità della maggioranza delude i cittadini e i commercianti della zona: purtroppo l’eredità di Leonardo non ha portato a valorizzare il talento di questo territorio e l’attitudine imprenditoriale, per mostrare le proprie potenzialità anche nell’ottica della crescita sostenibile e dell’attenzione alle risorse ambientali.

Fonte: Lega Empoli - Vinci