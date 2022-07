Ufficiale, colpo Abc: arriva Alessandro Nepi

Corteggiato dalle piazze più ambiziose, con trascorsi al piano di sopra ed una carriera ai vertici della C Gold, categoria in cui rappresenta un vero e proprio lusso. Ex Costone e Virtus Siena, nel suo palmares vanta due campionati e una Coppa Toscana. Guardia dotata di grande esplosività e doti atletiche che rendono micidiali le sue penetrazioni al ferro, ottimo realizzatore tanto da chiudere l’ultima stagione con 17 punti di media ed essere inserito nel quintetto ideale della C Gold. Questo il biglietto da visita con cui Alessandro Nepi si presenta a Castelfiorentino. Fin da subito prima scelta del CdA castellano, che lo ha fortemente voluto nel nuovo corso targato Walter Angiolini, Alessandro rappresenta il primo, grande colpo del mercato gialloblu.

“Dopo sei stagioni in maglia Virtus, e tutti gli anni precedenti in maglia Costone, avevo bisogno di cambiare ambiente per trovare nuovi stimoli – racconta Alessandro -. Ho deciso di venire a Castelfiorentino per diversi motivi. In primis per la piazza che rappresenta nel panorama cestistico e per l’ambizione del nuovo progetto. Ovviamente l’ambizione comporta anche una maggiore pressione, e con essa maggiori stimoli, ed è proprio quello che cercavo. Detto questo – prosegue – l’ambiente che sapevo di trovare ha fatto il resto. Società seria e gruppo solido, con tante facce ormai conosciute. In particolare sono felice di ritrovare un amico come Alessandro Pucci, con cui ho condiviso l’avventura in maglia Virtus Siena vincendo insieme un campionato di C Gold. Per tutto questo – conclude – sono felice e motivato di indossare la maglia gialloblu. Ovviamente obiettivi personali e di squadra coincidono, quindi darò il massimo per rispondere alle ambizioni della società”.

Guardia classe ’93, nato e cresciuto cestisticamente nella città del Palio, muove i primi passi nel Costone arrivando da giovanissimo (stagione 2010/2011) nel giro della prima squadra che milita in serie C. Nel 2012, sempre in maglia Costone, vince il suo primo campionato di DNC approdando nell’allora DNB, dove viene confermato la stagione successiva. Seguono altri tre campionati di serie C in maglia gialloverde fino all’estate 2016, quella del passaggio alla Virtus Siena, in cui resta per le successive sei stagioni. E proprio in maglia Virtus vince il suo secondo campionato, quello di C Gold 2017/2018: compagno di squadra, Alessandro Pucci. Seguono un’altra stagione in serie B e le ultime tre ai vertici della C Gold, fino alla decisione di iniziare un nuovo corso. E scegliere proprio Castelfiorentino.

Fonte: Abc - Ufficio stampa