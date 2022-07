Università di Firenze, festa al Maggio per 330 nuovi dottori di ricerca

Hanno raggiunto il più alto livello di istruzione previsto dall'ordinamento universitario e hanno ricevuto il titolo di dottori di ricerca. L’Ateneo fiorentino ha festeggiato oggi 330 allieve e allievi che hanno concluso i corsi di dottorato del 32° e 33° ciclo, con una cerimonia che si è svolta presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Dopo i saluti del presidente del Consiglio Comunale Luca Milani e del prorettore vicario dell’Ateneo fiorentino Giovanni Tarli Barbieri, è intervenuto il delegato al dottorato di ricerca Stefano Cannicci. Un messaggio di saluto ai partecipanti è stato inviato dall’assessora all’università e alla ricerca della Regione Toscana Alessandra Nardini. Erano presenti la prorettrice alla didattica dell’Ateneo Ersilia Menesini e il prorettore al trasferimento tecnologico Marco Pierini.

La cerimonia è proseguita con la proclamazione dei dottori di ricerca, chiamati sul palco a gruppi secondo il corso di appartenenza, e si è conclusa con il tradizionale lancio del tocco. Durante l’evento si è esibito in una performance musicale il Quartetto dell’Università di Firenze, diretto dal Maestro Gabriele Centorbi.

Il prossimo anno accademico si avvia il 38° ciclo di dottorato all’Università di Firenze: sono 26 i dottorati con sede amministrativa nell’Ateneo fiorentino, divisi fra le cinque aree scientifico-disciplinari (biomedica, scientifica, delle scienze sociali, tecnologica e umanistica).

Già usciti due bandi: il primo - che prevede 214 posti, di cui 184 con borsa - è in scadenza mercoledì 20 luglio; il secondo bando, realizzato su fondi PNRR, prevede in totale altri 62 posti, tutti con borse di dottorato, su temi legati al mondo del lavoro, della pubblica amministrazione e del territorio: la scadenza per le domande di partecipazione è lunedì 8 agosto.

Sempre nell’ambito del 38° ciclo di dottorato nel corso dell’anno verranno bandite altre 10 borse di dottorati industriali, in collaborazione con Confindustria Firenze, e altre 50 borse circa, finanziate attraverso iniziative sempre legate al PNRR, che andranno complessivamente a incrementare le opportunità per chi desidera intraprendere un percorso di ricerca accademica.

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa