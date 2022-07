Varchi Ztl a protezione del castello di Barberino

Da oggi l'accesso al castello di Barberino Val d'Elsa sarà più sicuro e tutelato dall'ingresso di veicoli abusivi e non autorizzati. Sono attivi i varchi telematici, strumenti di videosorveglianza finalizzati al controllo dei centri storici di Barberino Tavarnelle sui quali l'amministrazione comunale, come i Comuni di San Casciano in Val di Pesa e Greve in Chianti, ha deciso di investire per garantire maggiore qualità della vita e fruibilità al centro storico di Barberino Val d'Elsa e dal mese di agosto anche all'antico borgo di San Donato in Poggio. Intanto in forma sperimentale è entrato in funzione l'impianto telematico di Barberino, connesso in remoto ad una sala operativa dove è attivo un software di gestione e visualizzazione che consente di monitorare gli accessi nell'area sorvegliata compresa tra la porta Senese e la porta Fiorentina, individuare i trasgressori e comminare sanzioni amministrative in caso di veicoli non muniti di regolare autorizzazione.

“Il sistema di porte telematico - spiega il sindaco David Baroncelli – individua chi accede abusivamente alle zone a traffico limitato attraverso la rilevazione della targa del veicolo non autorizzato”. Le telecamere integrate al sistema informatico per il controllo degli accessi per il rilevamento dei flussi di transito agli accessi della ZTL non introducono cambiamenti nelle modalità di accesso ma si limitano ad intensificare il controllo. La nuova riorganizzazione della zona a traffico limitato di Barberino prevede che nei giorni feriali dalle ore 00:00 alle ore 6:00 e dalle ore 10:00 alle ore 24:00 e nei giorni festivi dalle ore 00:00 alle ore 6:00 e dalle ore 12:30 alle ore 24 sia istituito il divieto di transito agli autoveicoli e ai motoveicoli non autorizzati.

Il provvedimento esclude i veicoli autorizzati muniti di apposito contrassegno, i veicoli delle Forze dell'ordine, della Polizia locale, della Polizia giudiziaria, dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, nonché autoambulanze, veicoli di vigilanza, mentre possono circolare senza permesso i velocipedi, i veicoli adibiti alla pulizia delle strade e per la raccolta dei rifiuti urbani, i veicoli del servizio postale. L'accesso è garantito inoltre ai veicoli elettrici, ai taxi, agli autoveicoli a noleggio con conducente, a veicoli rilasciati alle persone disabili o al servizio di persone invalide o di associazioni per assistenza, ai veicoli di aziende che distribuiscono prodotti farmaceutici e quelli che accompagnano gli ospiti delle strutture ricettive presenti nella ZTL.

“Sono certo che questo cambiamento, iniziato in via sperimentale, volgerà a favore del tessuto sociale, culturale e turistico del borgo di Barberino Val d'Elsa - evidenzia il primo cittadino - il controllo telematico della zona a traffico limitato non solo riduce il transito veicolare e la sosta ma tutela l'arredo urbano e il patrimonio storico artistico del castello medievale, cerchiamo di valorizzare i nostri centri storici privilegiando la mobilità a piedi per garantire maggiore sicurezza e soprattutto le fasce più deboli della popolazione". La nuova regolamentazione è in funzione in forma sperimentale e terrà conto di un percorso di condivisione con i cittadini rispetto agli esiti di questa prima attivazione.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino