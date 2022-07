Anna Lenzi festeggia 102 anni con i suoi 11 nipoti e bisnipoti

Una torta con 102 candeline e l'affetto della famiglia: è così che Anna Lenzi, sabato 16 luglio, festeggia il suo compleanno. La sua numerosa famiglia – ha 5 nipoti e 6 bisnipoti – le si stringerà attorno per celebrare questo importante traguardo.

Nata a Pieve Fosciana in provincia di Lucca il 16 luglio 1920, la signora Anna risiede a Livorno da tantissimi anni, e in città ha lavorato, fino alla pensione, nel mondo della scuola, al nido comunale di via San Carlo.

Il sindaco Luca Salvetti le invia gli auguri più sinceri a nome della città.