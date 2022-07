Biblioteca di Empoli, nuova settimana di iniziative al Parco di Serravalle e nei parchi cittadini

Una nuova settimana di iniziative promosse dalla biblioteca comunale Renato Fucini di Empoli è già alle porte. Al Parco di Serravalle e nei parchi cittadini sono tante le attività divertenti un po’ per tutte le età, dai piccoli, ai ragazzi senza dimenticare gli adulti.

Ad aspettare gli affezionati lettori ci saranno loro, le bibliotecarie e i bibliotecari della Sezione Ragazzi, che resterà chiusa il lunedì e il giovedì, per spostarsi e farvi divertire al Parco di Serravalle dalle 16.30 alle 19.30.

Durante le iniziative a partire dalle 16.30 sarà aperto anche il punto prestito con tante proposte di lettura per bambini, ragazzi e adulti.



Al Parco di Serravalle si comincia la settimana, lunedì 18 luglio 2022, alle 17.30, dando spazio alle emozioni: Come mi sento? Sei felice o ti senti triste, sei annoiato o pensieroso? In occasione della Giornata mondiale delle emoji, il 17 luglio, la bibliotecaria Giulia vi condurrà alla scoperta delle famosissime faccine per un pomeriggio creativo

Giovedì 21 luglio 2022, alle 17.30, l’Ora del racconto al parco tra meraviglie e scoperta. La bibliotecaria Antonella porterà tanti libri speciali da leggere insieme e osservare molto attentamente: sono i libri pop up più belli e unici della biblioteca comunale pronti per incontrare i piccoli lettori.

E sempre giovedì 21 luglio ma alle 17 ci saranno anche Gli Scompaginati… al parco! Un incontro del gruppo di lettura dei ragazzi della biblioteca Renato Fucini.

Durante le iniziative sarà aperto dalle 16.30 il punto prestito con tante proposte di lettura per bambini, ragazzi e adulti.



Per gli adulti da tenere in agenda l’appuntamento del lunedì dalle 16.30 con il gruppo Sferruzza, Sferruzza con i nuovi appuntamenti estivi dedicati a tutti gli appassionati e ai curiosi del mondo della lana, dei ferri, dell’uncinetto e molto altro. Per partecipare è necessario inviare una mail a biblioteca@comune.empoli.fi.it, oppure contattare il numero telefonico 0571 757840.



L'ORA DEL RACCONTO AL PARCO. LETTURE ANIMATE E PUNTO PRESTITO NEI PARCHI PUBBLICI CITTADINI

Un'iniziativa della biblioteca comunale per portare libri e letture nei parchi delle principali frazioni empolesi e la prossima settimana L’Ora del Racconto e le sue belle storie farà tappa nel Giardino di Casenuove, in via Val d’Orme mercoledì 20 luglio 2022, alle 17.30.

Presente anche un piccolo punto prestito allestito in cui si potrà prendere in prestito, o restituire o fare prenotazioni.

L'orario sarà dalle 17.30 alle 19.30.



Questo il calendario:

20 luglio - Giardino di Casenuove (via Val d'Orme);

27 luglio - Parco pubblico di Corniola;

03 agosto - Giardino di Pontorme (via Giro delle Mura nord);

24 agosto - Giardino di Pozzale;

31 agosto - Giardino in Carraia;

07 settembre – Giardino di Ponzano (via Enea Galletti).



Mercoledì 27 luglio ci sarà un gradito fuori programma: ad Avane, nella Piazza dei Cavalieri, letture e piccolo punto prestito a lume di Luna. A partire dalle 21.30.



Per informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it; tel. 0571/757873



E poi, un’anteprima: giovedì 4 agosto 2022, alle 17.30 per il ciclo “Voglia di Legger-si” un nuovo Workshop psicologico dal titolo ‘Sentire, Pensare, Agire’. I tre passi per muoversi consapevolmente nel mondo condotto da Pierluigi Salvi. L’iniziativa è a cura dell’associazione Logos. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria: Pierluigi Salvi: 338.7060357, associazione.logos@psycoresource.it .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa