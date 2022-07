Cena estiva di Fratelli d’Italia dell’Empolese Valdelsa: presenti Totaro, Torselli e Capecchi

Fratelli d’Italia dell’Empolese-Valdelsa ha organizzato una cena per il prossimo mercoledì 20 luglio 2022, ore 20:30, presso il ristorante Gradisca (Via Roma n. 18, Empoli), nel cuore della nostra Città. Un momento conviviale per salutarci prima della pausa estiva e fare il punto dell’attuale situazione politica nazionale e locale insieme ad illustri ospiti.

Saranno presenti il Sen. Achille Totaro, i consiglieri regionali Francesco Torselli ed Alessandro Capecchi ed il consigliere metropolitano Claudio Gemelli.

È gradita la prenotazione ai numeri 392 8574348 - 348 3606097 - 346 7168724