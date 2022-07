Codice rosso per il caldo a Firenze: i servizi per gli anziani soli

Codice rosso per il caldo previsto domani a Firenze. Le temperature sempre più alte e afose continuano a suscitare preoccupazione, così il Comune rinnova l'appello ai medici di famiglia per l'attenzione ad anziani e soggetti fragili, da segnalare per l'inserimento nel servizio di sorveglianza attiva. Il servizio, che consiste essenzialmente in contatti telefonici con gli anziani a rischio, è rivolto agli over 75 soli che non dispongono di una rete familiare che ne assicuri la sorveglianza delle condizioni di salute e di bisogno. Inoltre, sono attivi i ricoveri di sollievo e i servizi offerti ordinariamente come l'assistenza a casa, i pasti a domicilio e la teleassistenza

“La collaborazione dei medici di famiglia è fondamentale – ha dichiarato l'assessore comunale al Welfare, Sara Funaro –. Grazie al loro aiuto saremo infatti in grado di intercettare più facilmente le situazioni maggiormente critiche e intervenire con azioni mirate”.