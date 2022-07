Controlli della polizia pisana in centro e sul litorale: arrestato spacciatore

Nella serata di ieri in centro e lungo il litorale la Questura di Pisa ha gestito specifici servizi straordinari di controllo del territorio congiunti finalizzati, in particolare, alla repressione del fenomeno della presenza irregolare di soggetti stranieri, alla prevenzione dei reati di microcriminalità ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, della vendita abusiva di bevande alcoliche e di tutte quelle condotte che, soprattutto nei giorni del fine settimana ed in particolare nelle ore serali, minacciano l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso del servizio sono stati complessivamente controllati 12 veicoli e 5 locali, nonché identificate 66 persone, una delle quali è stata tratta in arresto in flagranza di reato.

Infatti, una pattuglia della Polizia di Stato, è intervenuta in viale Gramsci, sotto i portici, bloccando un cittadino senegalese 42enne visto aggirarsi in zona, notoriamente frequentata anche da spacciatori, con fare sospetto. Il “pusher”, noto ai poliziotti in quanto già arrestato per spaccio di stupefacenti, è stato perquisito e trovato in possesso di un pacchetto di sigarette con all’interno 10 confezioni in cellophane, già pronte per lo spaccio al dettaglio, contenenti hashish dal peso complessivo di 12 grammi. L’uomo è finito in manette per il reato di detenzione ai fini di spaccio.

Questo ennesimo arresto è il frutto della costante attenzione riposta sull’ hot spot della zona della stazione, dove solo nell’ultimo mese e mezzo sono stati effettuati 10 servizi di controllo straordinario del territorio, che ha portato alla identificazione di centinaia di soggetti, tra cui alcuni extracomunitari in posizione irregolare.