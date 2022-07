Dream Land, diventa il volto del tuo territorio con Jaguar e Land Rover

Staff Dream Land, Tommaso Calcagno direttore vendite, Giulia Corridori responsabile marketing e Simone Giovannelli consulente alle vendite (foto gonews.it)

Hai mai pensato che potresti diventare il nuovo volto del tuo territorio? non serve essere attori o avere abilità di recitazione. L'unico requisito sei tu, e lo stretto legame con la tua città. Se vivi a Lucca, Pistoia, Prato, Empoli o Livorno, Dream Land sta cercando te.

Si tratta dei luoghi dove ha sede Dream Land Srl, il gruppo di concessionarie ufficiali Jaguar Land Rover e auto usate multimarca. Nata nel 1985, oggi l'azienda conta quattro punti vendita in quattro province della Toscana, come quattro saranno i video del progetto "Dream Land, The Land of Stars".

Riflettori puntati nei quattro filmati sulle bellezze dei luoghi, sulla semplicità e allo stesso tempo unicità delle persone locali. "La pandemia ci ha resi più freddi, impauriti e allo stesso tempo ha messo in ginocchio tantissime persone e attività commerciali - spiegano dal Gruppo - con questa iniziativa vogliamo far parlare le persone che abitano nei nostri territori e che hanno voglia di mettersi in gioco. Saranno loro le stelle di questa avventura".

Si tratta dunque di un omaggio agli abitanti di Lucca, Empoli, Prato, Pistoia e Livorno, che potranno diventare la nuova immagine non solo della propria città ma anche delle auto. Infatti con il o la protagonista, nei video ci saranno ovviamente le quattro ruote di Dream Land e tra Jaguar e Land Rover, lo spettatore e i cittadini potranno ammirare e andare alla scoperta delle bellezze del proprio territorio.

Dream Land, The Land of Stars: casting aperti, come partecipare

Non hai mai calcato un palcoscenico ma l'idea di raccontare davanti a una telecamera il tuo territorio e le caratteristiche delle auto ti ispira? sei pronto a metterti in gioco e provare ad essere il nuovo volto del paese dove sei cresciuto/a? allora ecco come partecipare ai provini di Dream Land.

I 4 video emozionali saranno realizzati uno per ogni sede. Da venerdì 15 luglio è possibile registrarsi (clicca qui) per partecipare ai casting. Tieniti aggiornato sulle pagine social di Dream Land (Facebook, Instagram e Linkedin) per scoprire modalità di accesso e dettagli. I casting sono aperti a tutti e la persona che verrà selezionata sarà attrice o attore per un giorno e, "avrà la possibilità di vivere un'emozione unica - affermano dalla concessionaria - poter guidare un'auto della gamma Jaguar Land Rover".

"Abbiamo pensato a un'iniziativa che valorizzasse il territorio che ci ospita e tutte le persone che da sempre ripongono in noi la loro fiducia per l’acquisto di un'auto. Sappiamo che è un periodo difficile e desideriamo essere i primi a investire su ciò che ci circonda e per Dream Land "ripartire" significa ripartire dalle persone e dal territorio. Gli attori saranno i veri testimonial dei valori nei quali da sempre crediamo. Ringraziamo già da ora tutti coloro che sceglieranno di partecipare alle nostre selezioni" conclude lo staff Dream Land.

La provincia di Lucca, che spazia dalla montagna al mare, si configura come punto di partenza per questa iniziativa di valorizzazione del territorio. Non ci sono requisiti particolari per partecipare ai provini, proprio per permettere alle persone locali di diventare protagoniste. Un’azione fortemente voluta dal titolare Roberto Tronci.

Casting, le date e i contatti

I casting verranno svolti nelle sedi del Gruppo Dream Land, sarà necessario mandare una mail con i propri dati e tutti i partecipanti verranno ricontattati per i dettagli sull’orario in cui presentarsi. Per iscrizioni e info: casting@dreamland-auto.it, Pagina di iscrizione, clicca qui

LUCCA 21 LUGLIO (Via di Tiglio 1735)

PRATO - PISTOIA 22 LUGLIO (Agliana, via A. Volta 22)

LIVORNO 25 LUGLIO (Via Luigi Russo 64)

EMPOLI 26 LUGLIO (Via F. Santi 15)