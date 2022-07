'Iceman' dal cuore d'oro in Toscana: Raikkonen disseta un cane chiuso in macchina

Kimi "Iceman" Raikkonen, ex Campione del Mondo con la Ferrari, si è reso protagonista di un bel gesto mentre passeggiava per la Toscana, dove si trova in vacanza. Come ripreso in un video pubblicato su Instagram da Gino Rosato, storico componente del team Ferrari, il pilota finlandese e la figlia figlia Rianna Angelia Milana avevano preso un gelato e sono passati accanto a un'auto. All’interno del veicolo vi era un cane in palese sofferenza per il caldo, nonostante il finestrino fosse leggermente abbassato. I due hanno pulito una delle coppette di gelato e versato acqua per dissetare l’animale.