I vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Firenze, in Via Bolognese, all'intersezione con via del Poggiolino, per un incidente stradale avvenuto tra due autovetture. I vigili del fuoco hanno estratto la conducente dell'autovettura affidata al personale sanitario del 118 e provveduto alla messa in sicurezza. Sul posto la polizia locale.