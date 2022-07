Lega Fantacalcio Empoli solidale: mille euro donati al Meyer

Prima che parta il campionato sono agguerriti: chi prende Leao, chi Vlahovic, chi Martinez. Poi alla fine dimostrano una sensibilità che va oltre alla sana competizione che li contraddistingue tutto l'anno. Sono gli iscritti e le iscritte alla Lega Fantacalcio Empoli, che hanno deciso di donare mille euro all'Ospedale Meyer di Firenze.

Circa una cinquantina di persone da anni si sfida al Fantacalcio. Vengono da tutta Italia, hanno età molto variegate, si arrabbiano per i rigori sbagliati ed esultano per un bomber che entra dalla panchina. Sono accomunati da un forte senso di solidarietà, per questo la Lega Fantacalcio Empoli, guidata dal presidente Andrea Scarselli, ha deciso di fare un bellissimo gesto. E non è il primo.

I fondi derivati dalle iscrizioni alla Lega Fantacalcio Empoli sono stati in gran parte destinati a un fine benefico. Ragazzi e ragazze hanno scelto la Fondazione Ospedale Meyer per una donazione da mille euro che di sicuro farà piacere ai bambini e alle bambine ospiti del nosocomio pediatrico fiorentino.

Un piccolo grande gesto che, come detto, non è una novità. Poco dopo lo scoppio dell'epidemia di Covid-19, la Lega Fantacalcio Empoli donò mille euro all'Ospedale San Giuseppe, a conferma che si può discutere di assist e bonus ma se c'è da fare del bene si è tutti uniti.