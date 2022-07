Morte di Matteo Grilli, riaperto il caso sull'incidente: accolta richiesta contro archiviazione

Accolta la richiesta contro l'archiviazione per la morte di Matteo Grilli, il 26enne di Putignano morto in un incidente tra due auto nella notte, il 19 settembre 2020. L'archiviazione era arrivata a seguito dell'impossibilità di ricostruire la dinamica, ma i familiari si sono opposti e il loro reclamo è stato accolto riaprendo di fatto il caso. Adesso gli atti torneranno al giudice per le indagini preliminari. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno.

L'unico indagato nel caso era un 20enne di Fucecchio, il conducente dell'auto che si scontrò con quella in cui era a bordo Matteo Grilli, e guidata da un amico.