Oltre cento ordigni bellici ritrovati in Mugello

Sono stati ritrovati in un deposito quasi 150 ordigni bellici, residuati della Seconda Guerra mondiale, in un terreno agricolo di Borgo San Lorenzo, nella zona di Luco di Mugello.

Il ritrovamento è stato fatto da un cittadino in mezzo alla vegetazione, poi è stato disposto l'intervento degli artificieri del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore (Bologna) per la rimozione, il trasporto e il brillamento in una cava idonea.

La particolarità del ritrovamento consiste nella natura degli ordigni ritrovati - bombe, granate, proiettili e pure un razzo - che erano sia di produzione alleata che tedesca