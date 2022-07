Piazza Farinata degli Uberti sarà cornice dell’opera La Bohème di Puccini

Ultimo atto della stagione concertistica estiva del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, ‘Concerti luglio 2022’, venerdì 22 luglio 2022, alle 21.15, arriva l’ormai attesa tradizione dell’opera lirica nella bellissima e suggestiva Piazza Farinata degli Uberti.

È la notte de La Bohème di Giacomo Puccini, opera in quattro quadri, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, tratto dal romanzo Scènes de la vie de bohème di Henri Murger: fonte letteraria che illustra le vite di un gruppo di giovani amici (un poeta, un pittore, un filosofo, e un musicista) nel quartiere latino di Parigi negli anni trenta dell'Ottocento.



Il cast vede nei panni della protagonista femminile Mimì il soprano Silvia Pantani, artista in carriera, vincitrice di numerosi concorsi, in quelli della capricciosa Musetta, Rosanna Lo Greco, reduce da un successo per il medesimo ruolo presso il Teatro La Fenice. Rodolfo è interpretato da Marco Mustaro, già noto al pubblico empolese per numerose e applaudite performance, Marcello da Stefano Marchisio, baritono piemontese famoso per essere stato protagonista dell’Elisir d’amore sul palco di Stasera a Casa Mika, Schaunard da Valerio Garzo, Colline dal basso Paolo Pecchioli, il cui repertorio vede oltre sessanta ruoli principali, prodotti con i più importanti direttori della scena internazionale, Benoît dal baritono Alessandro Calamai, noto al grade pubblico per le sue interpretazioni di ruoli buffi. Cantanti di età diverse, provenienti da differenti background artistici, ma accomunati dal fatto di aver calcato con successo i maggiori palcoscenici internazionali e di vantare curricula di grandissimo prestigio. In scena anche la Corale Santa Cecilia, che con i suoi due secoli di storia è l’istituzione musicale più antica della città, coadiuvata dai giovani che, previa audizione, hanno partecipato al laboratorio corale organizzato dal Centro Busoni, in convenzione con gli istituti dell’alta formazione artistica e musicale della Toscana. Le voci bianche saranno invece i Cantori di Burlamacco di Viareggio, divenuti celebri per le impeccabili esecuzioni al Festival Puccini di Torre del Lago.



La regia dello spettacolo è affidata a Guido Zamara, con i costumi di Ilaria Pinto e le scene di S.O.L.T.I. di Ermanno Fasano. A dirigere questa complessa macchina di saperi che, considerati i professori dell’orchestra sinfonica “Città di Grosseto”, impegna circa centosessanta artisti, sarà Roberto Gianola uno dei talenti più brillanti della nuova generazione.



«È molto gratificante constatare la passione e la curiosità di un pubblico così numeroso nei confronti dell’opera lirica: ci convince sempre di più dell’ormai impellente necessità di avere un teatro comunale empolese e ci dimostra quante possibilità di formative e lavorative in ambito musicale può offrire il nostro territorio. È il sesto anno dell’opera in piazza, ormai è una tradizione culturale della città, attesa con trepidazione e noi siamo felici di proporre una Bohème all’altezza dei grandi Enti lirici nazionali», ha affermato il direttore artistico del Centro Busoni, Lorenzo Ancillotti.



Biglietti a partire da 15 Euro

IMPORTANTE - I biglietti non sono più in vendita sulla piattaforma eventbrite.it, ultimi posti disponibili da Libreria Rinascita e Bonistalli musica.



Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni - Piazza della Vittoria, 16 – Empoli, 0571 711122 – 373 7899915, csmfb@centrobusoni.org, www.centrobusoni.org.



L’opera è realizzata grazie ai soci fondatori Comune di Empoli, Città Metropolitana di Firenze e dal contributo della Regione Toscana, Ministero della Cultura, Fondazione CR Firenze, con il sostegno degli sponsor.



VIABILITA’ - Dalle 6 del 22 luglio 2022 alle 15 del 23 luglio 2022 saranno adottate alcune modifiche temporanee alla viabilità di Piazza Farinata degli Uberti in vigore con ordinanza 365 del 12 luglio 2022.

Nel dettaglio: in tutta la piazza è posto Divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’evento, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego. La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.