Picchia la compagna, arrestato 44enne a Vernio

I carabinieri di Vernio, in provincia di Prato, hanno arrestato un 44enne, in seguito alla denuncia per lesioni personali commessi in danno della compagna con cui convive. Le manette sono scattate, tuttavia, perché l'uomo si trovava già sottoposto alla misura dell'affidamento al servizio sociale, per il reato di guida in stato di ebbrezza, e le violenze contro la compagna, avvenute in concomitanza con l'altra misura ancora attiva, ha provocato la sospensione del provvedimento “più leggero”.

Così è scattata l'applicazione del provvedimento più grave, scaturito nella decisione del Tribunale di sorveglianza di Firenze di procedere alla carcerazione alla Dogaia