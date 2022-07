Pietrasanta festeggia due campionesse d'Italia: Sara Barsottini e Matilde Andreozzi

Sara, 13 anni, campionessa italiana di pattinaggio artistico a rotelle, categoria Allievi B. Matilde, 14 anni, titolo nazionale di golf, categoria Pulcine.

Pietrasanta festeggia due giovanissime atlete “che oltre a essere un orgoglio per la nostra comunità – parola dell'assessore allo sport, Andrea Cosci – sono un esempio di impegno, serietà e dedizione per tutti i loro coetanei. Uno stimolo concreto ad abbandonare il cellulare per dedicarsi a qualcosa che non è solo più sano e coinvolgente, come un'attività sportiva, ma che può portare a traguardi di altissimo prestigio”.

In attesa del rientro della quasi coetanea Matilde Andreozzi, ancora a Cervinia per i campionati a squadre di specialità, Sara Barsottini è stata accolta in Municipio insieme ai suoi famigliari e ai rappresentanti della società Angel's Skate di Pietrasanta, per la quale gareggia da otto anni, per un piccolo riconoscimento conferito dall'amministrazione comunale alla sua grande impresa: “Non me lo aspettavo proprio – confessa Sara, alla seconda partecipazione ai campionati nazionali svolti a fine giugno in provincia di Brescia – dedico questa vittoria alla mia famiglia, alla mia allenatrice, al gruppo che mi ha preparato e anche a me stessa. Ora ci alleniamo bene e speriamo di poter gareggiare anche agli Europei”.

Qualche speranza in più la nutriva, alla vigilia, Matilde Andreozzi, cresciuta al Alisei Golf & Country Club di Pietrasanta: “E' un campo che adoro, questo di Cervinia – ha raccontato la giovane golfista – tre anni fa giocai una gara qui e ricordo una sensazione di grande serenità e gioia. Allora, mentre guardavo la premiazione, pensai: 'Mi piacerebbe vincere qualcosa di importante su questo percorso'. Ed è successo”. Ma Matilde ha fatto addirittura di più: con lo score finale di -5, ha segnato il record assoluto del campo, fra le ragazze.

“L'emergenza sanitaria si è abbattuta come una scure sulle associazioni – ha concluso Cosci – e anche quelle sportive hanno attraversato e stanno attraversando grandissime difficoltà. Ma queste realtà sono un presidio fondamentale per la nostra società e il suo futuro, visto che parlano direttamente ai giovani. Come amministratori, cerchiamo di star loro sempre vicino, in tutti i modi in cui questa vicinanza può concretamente manifestarsi”.

Nella mattinata di sabato è stato conferito dall'amministrazione comunale un omaggio anche alla società Angel's Skate e all'allenatrice Marianora Barbieri.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa