Sfilata sul sagrato della Collegiata, Don Guido: "Uso improprio e indecoroso. Da ora maggiore controllo"

Ha suscitato polemiche la scelta del sagrato della Collegiata per una sfilata nel corso della 'notte bianca' di Empoli dello scorso 9 luglio. Dopo l'evento in molti hanno rilevato l'inopportunità di quel preciso luogo sacro per il concorso di bellezza. Anche gonews.it si è occupato della vicenda attraverso la voce di uno dei suoi blogger, Marco Mainardi, che ha pubblicato un articolo con alcune considerazioni personali su quanto avvenuto.

Dopo circa una settimana arriva la posizione del proposto di Empoli, Don Guido. Attraverso un post sui profili social della Collegiata di Sant'Andrea, Don Guido si è rivolto ai fedeli tentando di spiegare quanto accaduto. Il proposto ha definito "improprio e indecoroso" l'uso fatto del sagrato, spiegando che il suo silenzio al riguardo non intendeva ignorare quanto accaduto, ma semplicemente di aver preferito "fare, piuttosto che parlare attraverso i media": nello specifico Don Guido ha annunciato di aver rimesso in funzione la Commissione che, insieme all'Amministrazione comunale, dovrà autorizzare e coordinare gli eventi, promettendo maggiore controllo.

Pubblichiamo il testo integrale di Don Guido:

Cari Empolesi,

Desidero ringraziarvi per il rispetto e la considerazione che avete dimostrato verso la Chiesa Collegiata di S. Andrea, emblema della nostra città, e in particolare verso il suo Sagrato e la stessa Piazza Farinata. Proprio in questi giorni c'è stata una comune reazione verso l'uso improprio e indecoroso di questo luogo dove ognuno si sente a casa propria, e perciò ne ha cura in quanto punto di riferimento per la vita di tutti noi.

La nostra mente va alle tante Processioni del Corpus Domini, alle Via Crucis, alle missioni di evangelizzazione e a tanti eventi religiosi in cui ci ha visti tutti uniti come fratelli. E ugualmente a tante manifestazioni per la pace e la fratellanza tra i popoli, e a tanti altri eventi civili (con rievocazioni della nostra tradizione come il volo del ciuco) vissuti in un clima di rispetto, di comunione fraterna e di autentica allegria. Molti riconoscono anche la bellezza artistica del luogo, che ha ispirato tanti spettacoli artistici e culturali di grande livello. E si potrebbe continuare con le scuole e con le più importanti associazioni sportive cittadine! Tutta questa vita va però tutelata e preservata da eccessi, che possono logorare o deturpare il patrimonio comune cittadino che rappresenta. Di fronte all'ultimo evento, qualcuno si sarà chiesto: ma il Proposto non dice niente?

Ho preferito fare piuttosto che parlare attraverso i media, e quindi ho richiamato e corretto con fermezza chi ha organizzato l'evento, ma soprattutto ho rimesso in funzione la Commissione che insieme a me e all'Amministrazione comunale, dovrà autorizzare e coordinare gli eventi che faranno uso del Sagrato e della Piazza, e anche organizzarne di nuovi. Non basterà una telefonata o un breve incontro, ma si dovrà concordare insieme e per iscritto gli eventi, onde evitare sgradevoli e disdicevoli situazioni, che danneggiano la nostra città. Non voglio fare polemiche, né puntare il dito verso qualcuno. Invito invece a trarre lezione da ogni fatto per fare meglio, per il bene di tutti.

Ancora una volta, grazie di cuore.

Don Guido