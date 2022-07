Shalom, il viaggio in Ucraina di Cristiani: "Basta odio, il dialogo che è ancora possibile"

Non è necessario un report sul viaggio in Ucraina all'insegna della fraternità e della condivisione conclusosi con il rientro dei 12 ambasciatori di pace alle 3 del mattino di ieri, perché già ampiamente documentato dai media e dai social, in primis Avvenire testata molto apprezzata del mondo cattolico.

Mi limito a condividere i pensieri affiorati alla mia mente nel vivere immerso in un contesto così forte di tensioni e contraddizioni.

Ammirato per il grande impegno e la sorprendente apertura della Polonia, così progredita in rapporto al passato, nell'attivare forze e risorse umane da aprire case, cuore e braccia a milioni di profughi ucraini. Non erano mancati nella storia anche recente incomprensioni e dissidi, ma oggi tutto è superato e i due popoli tanto vicini si sono nella sofferenza ritrovati fratelli.

Politica e Chiesa Polacca, in questo dramma, sono straordinariamente unite per soccorrere, confortare e curare le ferite lancinanti del popolo invaso. Gli aiuti che giungono dal mondo sono in modo impeccabile amministrati dalla Caritas Polacca che è molto attiva a consegnarli nei territori di guerra.

L'odio anti-russo si respira nell'aria e l’avversione contro Putin è immaginabile anche per un passato di inaudite sofferenze, che i fatti di oggi contribuiscono a rafforzare. Ma un aspetto che da noi è taciuto riguarda proprio i russi che abitano l'Ucraina, per i quali, o per molti dei quali, rimane una certa nostalgia dall'antica patria. Il risentimento è talmente forte che le Chiese Ortodosse Russe sono state chiuse perché gli ortodossi russi vengono identificati con i russi invasori. Questa situazione potrebbe suggerire per quelle regioni culturalmente uniformi ai russi una possibile scelta referendaria delle popolazioni medesime e definire nuovi confini da confederare con lo stato ucraino, senza che perda la sua sovranità.

Per raggiungere questo obiettivo sarà necessaria la pressione di tutti i soggetti internazionali. La chiusura delle chiese ortodosse può innescare anche una guerra civile perché gli ortodossi sono cittadini ucraini ed è dunque una provocazione e un’ingiustizia.

Il nazionalismo viscerale dovrebbe essere smorzato soprattutto dagli agenti istituzionali sia civili che religiosi.

Chiedono sempre più armi e sempre più potenti, ma queste allungano una tragica agonia. Io non voglio parlare di resa perché raggiungere un accordo sarebbe comunque una grande vittoria. Risparmiare vite è una vittoria, cessare le distruzioni è una vittoria, ricominciare a vivere senza violenza e paura è la più grande vittoria.

Dovrà pur finire prima o poi questa guerra e allora sarà comunque già troppo tardi! Perché attendere ancora?

L’ostinazione di Putin che si sente appoggiato dai russofoni va smorzata con il dialogo che è ancora possibile. La realtà è molto complicata e per noi difficile da capire, non è paragonabile a nessuna pagina della nostra storia. Una cosa è certa che la guerra con tutto il suo carico di orrore dovrà finire perché l'alternativa sarebbe l'apocalisse. L'immagine della bella Leopoli con i suoi monumenti protetti, è l’immagine dell'attesa di una sospirata pace, auspicata da tutte le persone che hanno cuore e mente.

I flussi dei profughi che fuggono dall'Ucraina si sono molto ridotti e anzi si assiste al fenomeno positivo del ritorno. Sta crescendo la consapevolezza che i figli e le figlie di questa bella e eroica nazione abbiano migliori prospettive da vivi che da morti.

Andrea Pio Cristiani - fondatore di Movimento Shalom onlus