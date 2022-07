Sospetto fumo su un aereo, atterraggio d'emergenza a Pisa

Un volo Air Dolomiti partito da Firenze e diretto a Francoforte ha dovuto compiere un atterraggio d'emergenza a Pisa. Il motivo è un sospetto fumo in cabina.

Il fatto è avvenuto nella serata di sabato 16 luglio, verso le 20. Non ci sono stati problemi all'atterraggio, nessun ferito e nessun danno.

L'aeroporto pisano è rimasto bloccato per circa un'ora con conseguente ritardo per quattro voli in arrivo. I passeggeri sono stati poi trasferiti in pullman a Verona per poi essere portati a Francoforte.