Aprire un locale nelle frazioni di Peccioli, arrivano contributi a fondo perduto

Crescono i turisti che scelgono Peccioli come meta delle loro vacanze, attratti da opere di arte contemporanea ed eventi culturali uniti al fascino del borgo medievale e alla bellezza della natura. Per questo l'amministrazione comunale vuole allargare la sua offerta per sviluppare e implementare l'apertura di nuove attività che si occupino, tecnicamente parlando, di “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”. Come? Con una serie di finanziamenti a fondo perduto per l'apertura di nuove attività come ristoranti, bar, gelaterie e ogni altra attività legata alla ristorazione. Per ora è stata pubblicata sul sito del Comune di Peccioli la modulistica per partecipare alla manifestazione di interesse per la concessione di questi contributi che riguarderanno le nuove aperture in particolare a Ghizzano e nelle altre frazioni del territorio.

Quali requisiti dovranno avere gli imprenditori che presenteranno i loro progetti? Prima di tutto le tempistiche: coloro che hanno intenzione di avviare progetti di ristrutturazione locali e/o implementazione, miglioramento o sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande già esistenti nella frazione di Ghizzano entro il 31 dicembre 2022.

Spazio anche a coloro, che, poi, vorranno avviare entro il 30 aprile 2023 delle attività ex novo sempre a Ghizzano, mentre chi è intenzionato ad acquistare un immobile nel quale avviare un'attività, sempre del settore ristorazione e sempre a Ghizzano, dovrà prevedere la sua apertura entro il 31 maggio 2023. Spazio anche a chi, in tutte le altre frazioni del territorio, vorrà investire nella ristorazione in tutte le altre frazioni di Peccioli, sempre che l'apertura avvenga entro il 30 aprile 2023 o il 31 dicembre 2023 in caso di contestuale acquisto di immobile.

Per Peccioli capoluogo esistono già altre 7 attività di ristorazione con un'ottava che da alcuni anni è in ristrutturazione e che dovrebbe aprire. Per queste è previsto un supporto al miglioramento della qualità del servizio offerto.

L'impresa beneficiaria dovrà impegnarsi a non cessare l'attività per almeno 3 anni dalla data di concessione del contributo e garantire, per 3 anni dall'apertura, un servizio nei fine settimana, festivi, prefestivi, mesi estivi (dal 1 giugno al 30 settembre) e in occasione di eventi e manifestazioni rilevanti del Sistema Peccioli.

Nelle spese ammissibili al contributo, oltre all'acquisto o locazioni di beni immobili, ci sono anche lavori di ristrutturazione dei locali, acquisto di arredi, attrezzature, strutture necessarie per l'attività e altre spese finalizzate alla realizzazione dell'intervento. Il contributo sarà concesso a fondo perduto nella misura del 30% dell'importo complessivo dell'investimento e in ogni caso in misura non superiore ai 100mila euro. La manifestazione di interesse per la concessione del contributo, corredata da tutta la documentazione, dovrà essere inviata entro il 15 settembre 2022. Qui tutti i dettagli: https://bit.ly/3z46vJK. Per informazioni è possibile contattare il servizio Suap alla mail suap@comune.peccioli.pi.it.

Fonte: Comune di Peccioli