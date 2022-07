Dalla Regione 47mila euro per il campo sportivo di Chiesina Uzzanese

È notizia di questi giorni che la Regione Toscana ha erogato anche al comune di Chiesina Uzzanese un contributo di quasi 47.000 € per l'impianto sportivo Bramalegno.

In tutto nel corso del 2022 la Regione ha sostenuto gli investimenti nell'impiantistica sportiva con oltre 31.000.000 di euro.

Relativo al campo sportivo di Chiesina ci auguriamo che la Giunta indirizzi queste risorse per il miglioramento e sostituzione dei punti luce dell'impianto, al limite della visibilità da anni, e soprattutto in recinzioni e pannelli sulle tribune per evitare che i palloni finiscano continuamente nelle abitazioni vicine, in particolare quelle collocate su via Dante Alighieri. Le famiglie ci hanno segnalato molte volte questo problema, vigileremo che gli venga data risposta.

Fonte: Comune di Chiesina Uzzanese