Lutto a Forte dei Marmi, è scomparsa l'imprenditrice Daniela Broch

La Versilia è in lutto per la scomparsa a sessantanove anni di Daniela Broch. Imprenditrice nel settore moda a Forte dei Marmi, era titolare di un negozio di abbigliamento molto conosciuto. Era stata, inoltre, per tanti anni presidentessa del CCN del Forte. Il decesso di Broch è avvenuto sabato 16 luglio a causa di una malattia.

Daniela Broch vantava oltre 45 anni di esperienza nel settore dell'abbigliamento. Per molte persone è stata un punto di riferimento, tanto che nel suo locale si vestivano anche molti vip. Una nota di cordoglio è arrivata anche da Confcommercio.