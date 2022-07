Il maltempo si fa sentire in Valdelsa, interventi dei vigili del fuoco

Il maltempo si è fatto sentire in Valdelsa, specie a Poggibonsi e Colle di Val d'Elsa. Proprio a Colle nel pomeriggio di domenica 18 luglio sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco poggibonsesi: alberi caduti e rami pericolanti hanno messo in pericolo la viabilità, ma l'intervento dei pompieri ha permesso di tornare alla tranquillità.

Inoltre a Colle in viale dei Mille è crollato un muro di contenimento e si è staccato il tubo del gas. Sono intervenuti anche lì i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Non si registrano feriti.