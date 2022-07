Sorpresi con la marijuana, una denuncia e una segnalazione a Vinci

Sono stati trovati in possesso di marijuana, uno è stato denunciato e l'altro segnalato. Protagonisti della vicenda a Vinci un ventenne e un ventiduenne.

I due erano a bordo di un'auto e sono stati controllati dai carabinieri. Entrambi avevano un piccolo arnese per la tritatura della marijuana, all'interno erano presenti 0,2 grammi della sostanza. Nell'auto, di proprietà del ventiduenne, sono stati trovati due barattolini di vetro con 0,7 grammi di stupefacente.

Le perquisizioni sono state estese alle abitazioni. Nella camera del ventenne i carabinieri hanno trovato 105 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Il ventenne è stato denunciato per spaccio mentre l'altro è stato segnalato alla Prefettura di Firenze per detenzione per uso personale.