Giovane ucciso dopo una banale lite, fermato minorenne toscano

Un 16enne residente in Toscana è stato fermato dei carabinieri con l'accusa di aver ucciso un 23enne a Castel Del Rio, sull'Appennino Imolese in Emilia-Romagna.

Fabio Cappai, 23enne residente in zona, è stato preso a coltellate dopo una lite nata per futili motivi, pare per una battuta su un taglio di capelli. Dopo un iniziale diverbio in un bar, la rissa è continuata in strada e il 23enne è stato accoltellato e ucciso.

I carabinieri hanno fermato un 16enne proveniente da Firenzuola, per la precisione dalla frazione di Piancaldoli. Il minorenne ha immediatamente confessato. La Procura dei minori gli ha notificato un fermo per omicidio volontario e ora si trova nel centro di prima accoglienza del carcere del Pratello a Bologna.

Continuano le indagini dei carabinieri a Castel Del Rio, intanto la comunità è scossa per l'omicidio di uno dei giovani più benvoluti in paese.