Pestaggi sul litorale pisano nel 2021, denunciate 6 persone

Si sono chiuse le indagini su tre risse a Pisa, avvenute la scorsa estate. Sono state denunciate sei persone per reati di lesioni gravi in concorso. I fatti sono avvenuti sul litorale. Per queste sei persone è arrivato anche il Daspo Willy, che inibisce l'accesso ai locali di Marina di Pisa e di piazza Belvedere a Tirrenia per un anno.

Il primo episodio è del 22 giugno 2021. Un gruppo di quattro trentenni di origini albanesi, tutti residenti tra Pisa e San Giuliano Terme, aggredì un ventenne di Livorno. Appena uscito da un locale a Marina di Pisa, il ventenne venne tramortito da diversi colpi e fu portato in ospedale. Le lesioni vennero giudicate guaribili in 15 giorni.

Il 23 luglio 2021, sempre a Marina di Pisa, venne pestato un 25enne di Livorno, che rimediò fratture al volto. I poliziotti hanno indagato seguendo sia le immagini di sorveglianza sia i social network. Partendo da un logo particolare su una maglietta sono arrivati al presunto autore e alla sua cerchia di compagni di scorribande. Si tratta sempre del gruppo dei quattro di origini albanesi.

Altro episodio, non collegato ai primi due, risale al 2 settembre 2021 in piazza Belvedere a Tirrenia. Un 21enne e un 19enne pisani, per motivi futili, aggredirono con efferatezza un 17enne e un 15enne provenienti dalla Lombardia. Dopo le indagini, sono stati inchiodati dalla polizia.