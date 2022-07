Rotary Castelfranco, Daniele Campani nuovo presidente

Nella storica cornice dell’antico borgo medievale di Vicopisano noto per la famosa fortificazione di Filippo Brunelleschi si è svolto l’annuale passaggio delle consegne del Club Rotary di Castelfranco di sotto valdarno inferiore, che ha visto Daniele Campani assumere la guida del Club per l’anno rotariano 2022 – 2023. Il neo Presidente nella occasione ha tracciato le modalità collaborative e di inclusione con le quale intenderà sviluppare l’attività del club, indicando anche le principali tematiche del suo mandato per le quali ha chiesto il contributo di idee di tutti i soci.

Presente alla cerimonia l’assistente del Governatore del Distretto 2071 Umberto Grieco che ha avuto parole di elogio per tutto il Club, per il neo Presidente e per il Consiglio Direttivo che lo affiancherà nell’impegnativa annata, che come quelle immediatamente precedenti dovrà confrontarsi con una situazione economica, sanitaria e sociale complessa.

Il Presidente uscente Roberto Ferraro oltre a consegnare al neo Presidente il prestigioso “collare” ha lasciato in dote al Club due nuove adesioni che contribuiranno a potenziare non solo l’effettivo ma anche la capacità operativa e di inserimento sociale del sodalizio. Nel corso della serata hanno fatto il loro ingresso nel Club Carlo Calvetti storico imprenditore nella componentistica dell’abbigliamento dell’ alta moda e instancabile animatore di molte iniziative a favore del territorio e Luca Terreni, professionista in campo finanziario, cultore della storia e apprezzato scrittore.

Fonte: Rotary Club Castelfranco di Sotto