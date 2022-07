Ruba vestiti al The Mall, arrestato

Nel pomeriggio di ieri, 16 luglio, al The Mall di Reggello i carabinieri hanno arrestato un 34enne. Nei pressi del parcheggio, i militari lo hanno trovato in possesso di diversi capi di abbigliamento - alcuni ancora dotati di placca antitaccheggio - di cui non sapeva giustificare la provenienza.

Dopo il riconoscimento dei vestiti da parte dei responsabili dei punti vendita depredati e gli accertamenti di rito, il 34enne è stato arrestato. La merce rubata è stata riconsegnata ai legittimi proprietari. Trattenuto in camera di sicurezza, sarà giudicato con rito direttissimo nella mattinata di domani