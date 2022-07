Sollicciano, detenuto tenta di violentare infermiera

Un detenuto ha palpeggiato il seno di un'infermiera e poi ha provato a toccarle altre parti intime. Il fatto è avvenuto a Sollicciano nella mattinata di domenica 17 luglio. L'uomo era ristretto nella sezione di salute mentale del carcere fiorentino, con la scusa di non sentirsi bene si è avventato sull'infermiera e l'ha molestata. La donna è riuscita a mandarlo via grazie all'intervento di un agente in servizio. Così si è evitato che proseguisse la violenza dell'uomo, già noto per comportamenti simili.

Lo rende Giuseppe Proietti Consalvi , Vice Segretario Generale O.S.A.P.P., che commenta: "Continuano gli eventi critici e si arriva addirittura alle molestie e ai tentativi di violenza sessuale. Nonostante le richieste di ripristinare l'ordine a Sollicciano, non solo non è stato fatto nulla ma non si vedono soluzioni all'orizzonte".