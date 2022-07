Trovato con hashish e cocaina, arrestato

Un ventiduenne è stato arrestato a Firenze per spaccio di stupefacenti. Il giovane, di origini marocchine, stava transitando in via dell'Argingrosso quando è stato fermato dai carabinieri. I militari lo hanno trovato con 9 involucri contenenti cocaina, dal peso complessivo di circa 6 grammi, e un involucro di hashish da meno di 1 grammo. Aveva anche più di settecento euro contanti, in banconote di vario taglio, ritenuti al momento provento dell’attività illecita di spaccio e pertanto posti sotto sequestro assieme alla sostanza stupefacente. Trattenuto in camera di sicurezza, sarà giudicato nella mattinata di domani con rito direttissimo.