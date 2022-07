Albero a fuoco in centro a Montelupo

I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di oggi, domenica 17 luglio, per un albero che stava prendendo fuoco a Montelupo Fiorentino, in via Rovai, in pieno centro.

Per motivi ancora da chiarire - anche se una prima ricostruzione porta a un mozzicone di sigaretta spento male - un albero in un giardino sulla strada è andato a fuoco. Le fiamme, rimaste basse, hanno destato comunque un po' di preoccupazione.

Nel giro di pochi minuti la situazione è tornata alla calma grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Empoli.