Vinci in lutto, è scomparso a 56 anni Saverio Santini

Vinci è in lutto per la scomparsa di Saverio Santini, avvenuta a 56 anni. Dipendente della Città Metropolitana, conosciuto anche per l'azienda agricola di famiglia che produce olio e vino, se ne è andato a causa di una malattia. Santini è stato anche all'interno della Pro Loco vinciana e si è fatto molto apprezzare per il suo lavoro.

Lascia la moglie Samuela, la figlia Lara, la sorella Nadia, i genitori Alba e Remo. Se ne è andato il 12 luglio all'ospedale Le Scotte di Siena e i funerali si sono tenuti ieri, sabato 10 luglio, nella sua Vinci. In molti lo piangono e lo ricordano sui social network.