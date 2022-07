Alberto Lazzeri secondo colpo di mercato dell'Abc Castelfiorentino

Dopo Alessandro Nepi, è Alberto Lazzeri il secondo colpo di mercato dell’Abc Solettificio Manetti. Esperienza da vendere, punto di riferimento in mezzo all’area e compattezza in difesa sono le qualità, ormai ben note, che l’ala pisana si appresta a portare in dote all’Abc Solettificio Manetti. Un giocatore che vanta trascorsi importanti tra serie C e B, nonchè un palmares che conta ben tre campionati vinti, e su cui il CdA castellano, in accordo con coach Walter Angiolini che lo ha voluto ancora con sè dopo le ultime due stagioni in maglia Cus Pisa, ripone grandissima fiducia.

“Sono davvero entusiasta di questa esperienza in maglia Abc – sono le prime parole di Alberto -. Vedo molte facce conosciute, sia in campo, sia tra la dirigenza. Trovo un ambiente familiare in cui sono certo che mi inserirò benissimo. Guardando nello specifico alla squadra – prosegue – è chiaro che è stata costruita con ambizione, partendo da uno zoccolo duro ormai collaudato e con pochi ma mirati innesti. Ovviamente mi impegnerò per portare il mio contributo alla causa castellana e per rispondere alle aspettative e alla fiducia di compagni e società”.

Ala classe ’88, inizia la sua carriera cestistica tra le fila del GMV Ghezzano, dove svolge la trafila delle giovanili fino al debutto in prima squadra nel campionato di serie D 2005/2006. Da qui, nel 2007, il passaggio in C1 alla Pallacanestro Empoli dove resta per cinque stagioni, nella seconda delle quali vince il campionato conquistando la promozione in serie B, in cui gioca nella stagione 2009/2010. Nel 2012 sbarca a Livorno sponda Libertas, e seguono quattro stagione tra C2 e C1 in cui, oltre a quella labronica, veste le maglie di Altopascio, Carrara e Pescia. Nell’estate 2016 l’approdo alla Juve Pontedera, in C Silver, con cui vince il suo secondo campionato restando poi in Gold l’anno seguente. Da qui il passaggio al Cus Pisa, dove gioca le successive quattro stagioni, le ultime due delle quali con Walter Angiolini al timone, traghettandola dalla serie D alla C Gold, con tanto di terzo campionato vinto, quello di C Silver 2020/2021, nel sul palmares. Fino ad oggi, ed al suo arrivo in maglia Abc.

Fonte: Abc Castelfiorentino