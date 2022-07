Associazione Teatro Ragazzi, Renzo Boldrini vice presidente

Mercoledì 13 luglio si è riunita in videoconferenza l’assemblea dei soci As.t.Ra – Associazione Teatro Ragazzi, organismo di rappresentanza dei Centri di Produzione e delle Imprese di Produzione che operano nell’ambito del teatro per le nuove generazioni.

Nella seduta sono stati rinnovati gli organi statutari che ha eletto presidente Luca Marengo, direttore artistico di Fondazione Sipario Toscana-La città del teatro di Cascina (Pisa), il quale ha voluto come vice presidente Renzo Boldrini, direttore della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro di Empoli.

L’As.t.RA rappresenta un unicum nel panorama AGIS. In essa Centri di Produzione e Imprese di Produzione si aprono al confronto e realizzano sintesi dei temi di volta in volta necessari per promuovere il teatro delle giovani generazioni. Il risultato è un suo chiaro posizionamento all’interno del sistema teatrale italiano, del sistema associativo e inter associativo che lo rappresenta, dei principali interlocutori istituzionali.

È con questa capacità di fare sistema che As.T.RA si appresta a lavorare per collocare le istanze del Teatro Ragazzi nel processo di applicazione del Codice dello Spettacolo, con particolare attenzione ai temi del lavoro; del rapporto tra il teatro e la scuola; del rapporto tra i soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e i soggetti privati a vocazione pubblica. Tutto questo con la volontà di portare un contributo fattivo in seno a Federvivo, in questi anni divenuta luogo naturale di convergenza e potenziamento delle capacità di rappresentanza dell’intero sistema dello spettacolo dal vivo.

«Sono molto onorato-dichiara Renzo Boldrini, fresco di nomina- per il ruolo che mi è stato assegnato. Ringrazio Luca (rif.Marengo) con il quale so già che lavoreremo benissimo. Il teatro ragazzi è per noi di Giallo Mare una delle esperienze più arricchenti. Ci siamo formati nel 1984 e da allora non abbiamo mai smesso di sperimentare nuovi linguaggi teatrali che hanno come obiettivo incuriosire il pubblico più giovane. Con As.t.Ra continueremo il lavoro straordinario compiuto dal presidente Lucio d’Amelio e sviluppando ancora i rapporti e la rete già esiste. Un compito importante- conclude Boldrini- che cercherò di assolvere con il massimo impegno».

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa