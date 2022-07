Una donna è rimasta ferita dopo il crollo di un solaio a Certaldo. Nella frazione di Marcialla, in via Tavolese, sono intervenuti sia i vigili del fuoco di Petrazzi sia i sanitari inviati dal 118.

Ancora da chiarire le cause del crollo. La donna è caduta nella cantina, in un edificio che è tuttora in fase di ristrutturazione. I vigili del fuoco e i sanitari hanno soccorso la ferita.