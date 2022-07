Entrano in casa di notte e ci riprovano il giorno dopo: arrestati a Pisa

Un uomo si era introdotto nel giardino di casa di un pisano in via Berlinghieri nel pomeriggio di ieri, domenica 17 luglio. Il residente aveva riconosciuto l'uomo come autore di un tentato furto nella notte tra sabato e domenica. Aveva infatto trovato in casa lui e un complice, i quali avevano rotto un infisso ed erano entrati in casa, pensando che fosse vuota. Dalla telefonata alla questura, il testimone ha raccontato di aver visto anche l'altro fare il palo di fronte alla casa. Le volanti hanno rintracciato un 37enne marocchino con residenza a Viareggio. L'altro fuggitivo era un connazionale 43enne, residente a San Miniato. I due sono stati riconosciuti dal testimone come autori del tentato furto in notturna e dell'intrusione pomeridiana. Sono stati arrestati per tentato furto aggravato in concorso. Oggi si tiene il processo di convalida dell'arresto.