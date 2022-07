Guida auto sospesa da gennaio 2021, 2mila euro di multa

Gli agenti della polizia provinciale di Prato, in uno degli ultimi controlli, hanno fermato e sanzionato lungo la sp10 al Pinone, nel Comune di Carmignano, un automobilista trovato alla guida di un’auto sospesa dalla circolazione da gennaio 2021.

“La verifica sul mezzo - ha spiegato Michele Pellegrini, comandante della polizia provinciale di Prato - è avvenuta durante uno dei controlli del nuovo nucleo specializzato composto da quattro addetti (un ufficiale e tre assistenti) che svolgono attività di controllo sull’applicazione delle norme del codice della strada presidiando i punti critici delle strade provinciali”.

L’uomo fermato al Pinone è stato sanzionato con oltre 2 mila euro di multa con contestuale applicazione del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

Da inizio dell’anno sono state 440 le sanzioni amministrative elevate dagli agenti della Provinciale per violazioni del codice della strada.

Questo tipo di controlli vengono svolti dalle pattuglie della Provinciale anche in occasione di manifestazioni e gare ciclistiche in collaborazione con le altre forza di polizia, in particolare con le polizie municipali: "La polizia provinciale è sempre a disposizione per coadiuvare l’attività delle polizie locali apportando un grande contributo per far rispettare il codice della strada sulle strade provinciali - ha detto Francesco Puggelli, presidente della Provincia di Prato - Ringrazio ancora una volta il comandante Pellegrini e tutti gli agenti per il lavoro che svolgono in tutti i settori di competenza, tra cui quello volto a garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni”.

Fonte: Provincia di Prato - Ufficio stampa