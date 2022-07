Lucca Summer Festival, il piano della sicurezza per i concerti sugli spalti delle Mura

L'amministrazione comunale presenta il piano generale della logistica, sicurezza, viabilità e parcheggi per i grandi eventi del Lucca Summer Festival 2022. Si evidenziano quindi di seguito le ordinanze adottate, oltre ad un breve riepilogo dei principali provvedimenti.

Zona Sky box – Cortina Mura Urbane

Fino al 3 agosto è previsto un restringimento della passeggiata e la chiusura al transito veicolare nella sera del 2 agosto, oltre che nelle date dei concerti.

Aree di sosta e parcheggio

Dal 18 al 22 luglio il parcheggio Carducci sarà riservato ad uso esclusivo dell'organizzazione del concerto e la sortita del baluardo di Santa Maria resterà chiusa. La sosta per i residenti sarà gratuita negli stalli blu delle aree predisposte a partire dalle ore 8.00 del 19 luglio, mentre sarà in vigore il divieto di transito in Via Carrara e limitrofe fino al 22 luglio.

Il 20 luglio, per il concerto di Zucchero, le aree di sosta e parcheggio per gli spettatori saranno localizzate alla Stazione e zone limitrofe, come anche il 21 e 31 luglio per i concerti di Blanco e Justin Bieber, in questo caso con l’aggiunta del parcheggio Palatucci - Campo Coni (con spostamento sosta e fermata bus turistici), di un percorso pedonale tra le aree di sosta e gli ingressi ai comparti A e B area spettatori - Campo Balilla, da aree di sosta zona EST della città. I titolari degli abbonamenti Metro dei parcheggi occupati durante gli eventi potranno parcheggiare liberamente negli stalli blu del territorio ad eccezione del centro storico e dei parcheggi, esponendo l'apposito tagliando.

Chiusure al traffico

Dalle ore 6 del 20 fino alle ore 7 del 22 luglio, viale Carducci sarà chiuso al traffico veicolare e pedonale, fatta eccezione per i titolari di pass pedonale. Saranno chiusi anche la sortita di San Paolino ed il sottopasso pedonale di San Concordio, che sarà accessibile fino alle ore 20.30 per i portatori di handicap. Nel medesimo periodo, la cortina delle Mura sarà chiusa.

Dal 20 luglio alle ore 14, fino al 22 luglio alle ore 7 è prevista la chiusura al traffico veicolare di Porta San Pietro, il divieto di sosta e transito nell’area di prefiltraggio da piazzale Risorgimento fino a via Montanara, il divieto di sosta nella zona stazione e in viale Giusti (eccetto forze dell'ordine, mezzi di sicurezza, Protezione civile, Sistema ambiente, residenti titolari di pass, bus sostitutivi Trenitalia, e titolari di ticket park summer. Dal 20 luglio alle ore 14 fino al 21 luglio alle ore 3 e dal 21 luglio alle ore 12 fino al 22 luglio alle ore 7 verrà disposto un divieto di transito nella zona stazione – viale Giusti, eccetto forze ordine, mezzi di sicurezza, Protezione civile, Sistema ambiente, residenti, bus sostitutivi Trenitalia, e titolari di ticket park summer, accesso stazione e farmacia. È prevista anche la chiusura al traffico di viale Europa e delle zone limitrofe dalle ore 00.00 del 21 luglio fino a fine concerto.

Per chi assiste ai concerti

Per i concerti di Blanco e Justin Bieber (21 e 31 luglio), l'organizzazione consiglia ai possessori dei biglietti di zona 'Pit Area' e 'Tribune' di utilizzare l'uscita autostradale di Capannori e di usufruire dei parcheggi siti in Viale Giusti, stazione o mercato ortofrutticolo. Per chi invece fosse in possesso di biglietto 'posto in piedi', l'uscita autostradale consigliata è Lucca Ovest, mentre i parcheggi da utilizzare sono Palatucci e l'apposito spazio adiacente al cimitero di Sant'Anna.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa