Maturità a Calasanzio e Ss. Annunziata: in quattro passano con 100

Si è appena conclusa la maturità anche per le scuole paritarie di Empoli, vale a dire l'Istituto Calasanzio e il Santissima Annunziata, due realtà molto radicate in città. Sono quattro in totale gli alunni e le alunne che hanno passato l'esame di stato col massimo dei voti.

Per quanto riguarda il Santissima Annunziata il 100 è toccato in sorte a Dylan Rutili, studente del Liceo Scientifico dell'istituto di via Chiara.

Spostandoci al Calasanzio troviamo due ragazzi e una ragazza passati con cento, tutti della stessa classe. Si tratta di Andrea Nesi, Giovanni Spinelli e Emma Veracini Peruzzi.