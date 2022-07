Misericordia Firenze, Stella (FI): "Regione sostenga punto emergenza in piazza Duomo"

"La Regione Toscana non può abbandonare a se stessa un'istituzione secolare come la Misericordia di Firenze, costretta a chiudere il turno notturno dell'ambulanza infermieristica di piazza Duomo, perché i rimborsi della Regione sono insufficienti e coprono solo una piccola parte dei costi. La situazione è preoccupante, serve subito l'adeguamento delle tariffe per il servizio di trasporto, il presidente Giani e l'assessore Bezzini si attivino senza perdere tempo". Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"L'allarme lanciato dal provveditore della Misericordia di Firenze - sottolinea Stella - è stato molto chiaro: i rimborsi dati dalla Regione bastano a coprire soltanto una parte piccola delle spese necessarie a garantire la qualità dei servizi, lasciando sulle spalle dell'Arciconfraternita un onere stimato in circa un milione e mezzo di euro annui. Lo storico punto di emergenza di piazza Duomo, con l'ambulanza infermieristica, da ottobre sarà chiuso di notte se la Regione Toscana non tornerà sui suoi passi, e il personale addetto sarà spostato a fare altri servizi. Giani e Bezzini scongiurino questa possibile deriva".

Fonte: Ufficio stampa