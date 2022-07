Miss Seravezza è Lisa Bertonelli da Carrara

Lisa Bertonelli di Carrara sale sul punto più alto del podio ed è Miss Seravezza 2022.

La ventenne di Carrara prevale sul gruppo delle altre 21 concorrenti in gara provenienti da varie località del Granducato e si aggiudica la fascia più ambita della serata.

La manifestazione organizzata con grande successo dalla Fondazione Terre Medicee con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, della Pro-loco di Seravezza ed inserita nel cartellone degli eventi "Seravezza D'Estate"

ha visto affluire in piazza Carducci il pubblico delle grandi occasioni per la gioia di tutti gli organizzatori.

Non facile il lavoro della giuria della serata che era presieduta dal signor Simone Vietina e come segretario dalla signora Annarosa Iob nel dover selezionare tra il gruppo delle 22 concorrenti in gara le pretendenti ai 6 podi della serata ed al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Seravezza 2022 - LISA BERTONELLI - di Carrara - 20 anni - studentessa - H. 1,72 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Sagittario.

2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - ARIANNA POLIDORI - di Prato - 21 anni - impiegata - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Acquario.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - LINDA DUVILLE - di Rosignano Solvay (LI) - 24 anni - barista - H. 1,74 - capelli castani - occhi castani - del segno dello Scorpione.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - SERENA SESTINI - di Massa - 20 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli biondi - occhi marroni - del segno del Leone.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - GEMMA ARIANNA BIANCIARDI - di Prato - 26 anni - libera professionista - H. 1,75 - capelli neri - occhi marroni - del segno Bilancia.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - SOFIA BIANCHINI - di Lammari (LU) - 20 anni - studentessa - H. 1,72 - capelli biondi - occhi verdi - del segno dei Pesci.

La prima classificata è stata premiata da Lorenzo Alessandrini, sindaco di Seravezza e rafforza cosi' la sua partecipazione alla Semifinale Regionale di Miss Toscana in programma per domenica 7 agosto alla discoteca Don Carlos di Chiesina Uzzanese dove verrà scelto il gruppo delle finaliste regionali.

La serata è stata condotta da Raffaello Zanieri che durante lo spoglio delle schede ha coinvolto il numeroso pubblico presente fino all'elezione delle miss, con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuata dal gruppo parrucchieri "Hair Stop" leader in Versilia con i saloni a Pietrasanta, Querceta e Forte dei Marmi.

L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana con la preziosa collaborazione di Alessio Stefanelli, Giovanni Rastrelli, Stefano Petruzzi, Giovanni Pancetti con il coordinamente generale di Davide Monaco direttore generale di Fondazione Terre Medicee.

Fonte: Ufficio stampa