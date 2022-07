Morto in camera d'albergo, ipotesi di gioco erotico e rapporto non consensuale

Per la morte dell'ex giocatore di rugby 41enne inglese e il ferimento della compagna 45enne gli investigatori continuano la pista del gioco erotico, forse non consensuale, preceduto da una lite all'interno della camera dell'hotel Continentale di via Vicolo dell'Oro in centro a Firenze.

È stato aperto dalla pm Ester Nocera un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Sul cadavere è stato disposta l'autopsia, oltre agli esami tossicologici. L'ipotesi infarto è ancora da appurare.

La donna, quando sarà in condizioni di parlare, potrà dire molto sulla vicenda.

Lei e l'uomo si trovavano in una gita in Italia per riappacificarsi dopo una crisi del loro rapporto. Venerdì sera erano a cena fuori. Al rientro a notte fonda avevano bevuto. In camera ci sarebbe stato un litigio e poi il rapporto sessuale, forse non consensuale, forse con giochi erotici rivelatisi pericolosi. Sul collo di lei come di lui sono stati trovati lividi.

La mattina successiva poi dalle urla della donna è stato dato l'allarme. La donna era in condizioni disperate ed è stata trasferita e poi operata all'ospedale di Careggi.