Nuovo campo a Limite, Cdx: "Comune a due velocità con Capraia lasciata indietro"

Apprendiamo dai media che "il progetto presentato dal Comune relativo all'impianto sportivo di Limite sull'Arno è stato approvato e quindi finanziato per 210 mila euro"

Concordi anche noi sul fatto che per il paese ed ovviamente chi vi è impegnato in prima persona, questa è una fonte di reddito e dunque un toccasana per un piccolo paese quale il nostro, non possiamo esimerci da sindacalizzare determinati aspetti che, anche a detta del "brusio cittadino", risalgono subito all'occhio.

Sembra ormai che certe ideologie predicano molto molto bene, ma nella pratica dimenticano il loro aver detto per fare diversamente. Nello specifico portare la sola frazione di Limite al centro degli investimenti pubblici per l'ennesima volta, sembra incominciare ad essere notato dai cittadini di Capraia (ove tutto è nato e da sempre borgo storico del comune "condiviso").

Da prima l'opera (all'inizio del paese...) sulla rotatoria ed ora lo spettacolare progetto del rinnovo dei campi sportivi, portano il nostro municipio a due velocità, dove Capraia si ritrova con un centro sportivo lasciato a sé stesso (dai commenti Facebook definito un "campo di patate").

A Capraia, solo il piccolo Circolo Tennis può vantare un piccolo spazio tenuto con criteri accettabili e per merito dello sforzo di un singolo privato.

Tutto questo è palesemente inaccettabile e proporremo, per quanto in nostro potere, idee per portare l'uguaglianza tra i due centri cittadini, in attesa che anche a Capraia avvenga quanto proposto a Limite.

