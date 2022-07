Peppe Servillo ed Enzo Iacchetti per Multiscena Vinci

La venticinquesima edizione di Multiscena propone domani sera, martedì 19 luglio, un appuntamento da non perdere.

Nella scenografica piazza Masi nel borgo alto di Vinci concerto di tre personalità artistiche che si contraddistinguono per estro e capacità interpretativa: Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite rileggono i brani di Lucio Dalla con l’intento di ritrovare nella sua scrittura la capacità di fare poesia attraverso la musica.

La fama del casertano Servillo è legata innanzitutto al suo ruolo di frontman degli Avion Travel. L’argentino Natalio Mangalavite è stato una solida spalla per Paolo Fresu e Horacio ‘El Negro’ Hernandez, oltre che per Ornella Vanoni. Javier Girotto, anche lui argentino, deve la propria fortuna in Italia al successo del suo gruppo Aires Tango oltre che alle collaborazioni con i principali jazzisti di casa nostra: Enrico Rava, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Gianluca Petrella, Bebo Ferra, Antonello Salis.

L’intesa tra personalità artistiche così variegate e fortemente caratterizzate si è affinata nel corso di ripetute collaborazioni, che ci hanno fatto apprezzare il loro modo di applicare l’improvvisazione, elementi jazz e ricercatezze varie alle musiche di volta in volta eseguite.

I tre musicisti si suddividono così i ‘compiti’: Peppe Servillo, voce – Javier Girotto, sax soprano, sax baritono, flauti andini, percussioni – Natalio Mangalavite, pianoforte, tastiere, voce.

La chiusura di Multiscena è affidata a Enzo Iacchetti che intervistato da Giorgio Centamore venerdì 22 luglio sarà al parco dei Mille a Spicchio con Intervista confidenziale.

Il famoso attore comico e conduttore tv, noto sul piccolo schermo soprattutto per l'accoppiata con Ezio Greggio alla conduzione del tg satirico “Striscia la notizia”, racconta la sua storia artistica, con molta dovizia di particolari sulla sua lunga gavetta. Iacchetti è infatti un artista che ha raggiunto il successo in età matura e relativamente tardi: spassosi i tanti aneddoti, costellati da personaggi dello spettacolo, mentori, amici e meno amici, vicende private e pubbliche nell'intreccio della vita e del mestiere.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.30 e sono a ingresso gratuito.

Il festival Multiiscena è promosso dal Comune di Vinci e organizzato dalla compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro.

Per informazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 81629/83758, 335 5945440 oppure Comune di Vinci -ufficio turistico 0571/933285.

Per tenersi aggiornati sugli eventi si può seguire la pagina Facebook di Giallo Mare Minimal Teatro @giallo.teatro o su Instagram giallo_mare_minimal_teatro.

Fonte: Ufficio stampa